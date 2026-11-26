A partir de este viernes y hasta el próximo 6 de enero estará activo en la ciudad de valencia el plan especial de movilidad que ha preparado el Ayuntamiento con motivo de la campaña navideña. Las medidas de gestión de la circulación serán de aplicación los días 27 y 28 de noviembre, los días 4, 5, 12 y 13 de diciembre, y, entre el 18 de diciembre y el 6 de enero en horario de 17:00 de la tarde a diez de la noche, y el 31 de diciembre desde las 10:00 de la mañana.

La Policía Local establecerá controles de saturación en las siguientes vías de acceso al centro de la ciudad: plaza de l’Ajuntament, calle de Sant Vicent Màrtir (desde la plaza de Sant Agustí a la plaza de la Reina), calle de la Pau (de Marqués de Dosaigües a la plaza de la Reina), las calles del Periodista Azzati y de Sant Pau, la avenida del Marqués de Sotelo, las calles Correus y Vilaragut, y la avenida de l’Oest cruce con la calle Quevedo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

En las localizaciones urbanas en las que se produzcan grandes densidades de personas a pie, la Policía Local podrá señalar prohibiciones de estacionamiento y cortes de tráfico, según considere oportuno, con el objetivo de garantizar la seguridad vial tal y como destaca el concejal de tráfico, Jesús Carbonell.

El dispositivo especial de movilidad afecta también a los horarios y recorridos de diferentes líneas de la EMT. Durante los días 27 y 28 de noviembre, 5 de diciembre, 12 y 13 de diciembre, y del 18 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, en horario de 17:00 a 22:00 horas, las líneas 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 31, 32, 35, 40, 59, 60, 62, 70, 71, 72, 73 y 81 verán modificado el recorrido a consecuencia de las afecciones al tráfico. Asimismo, el 31 de diciembre las modificaciones también serán aplicables desde las 10:00 horas. Toda la información de los desvíos y paradas de EMT València se puede consultar en la web y en la app de la EMT.

Por cierto que el árbol que cada año preside la plaza del Ayuntamiento se instalará durante la madrugada del próximo lunes 30 de noviembre. Recordar que el encendido de la iluminación navideña de la ciudad tendrá lugar el 4 de diciembre.