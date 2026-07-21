El Ayuntamiento de València busca mejorar la convivencia con los turistas durante su estancia en la ciudad

València impulsa un Decálogo del Turista Responsable para promover una convivencia respetuosa en la ciudad. El objetivo del Ayuntamiento es consolidar un modelo de gestión basado en la corresponsabilidad real entre residentes, sector y visitantes.

Con este decálogo quieren que los turistas se integren en la forma de vida local y que disfruten del destino siempre desde el respeto absoluto a las personas, los espacios públicos y el entorno natural. La concejala de Turismo, Paula Llobet, ha destacado que será traducido a varios idiomas y difundido en todos los canales de la Fundación Visit València.

Entre las medidas planteadas se recomienda utilizar y contratar exclusivamente servicios turísticos y alojamientos legales; mantener una convivencia armónica, evitando ruidos y comportamientos incívicos o apoyar de manera directa al comercio de proximidad, la artesanía y la hostelería local.