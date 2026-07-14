Aviso rojo por máximas de 42 grados este miércoles en el litoral de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este miércoles el aviso nivel rojo (peligro extraordinario) en el litoral de la provincia de Valencia por temperaturas máximas de 42 grados en zonas del prelitoral entre las 13:00 y las 21:00 horas.

También ha establecido el aviso nivel naranja (peligro importante) en el interior sur de Valencia por máximas de 42 grados, en el interior norte de Valencia por máximas de 41 grados, en el interior de Alicante por máximas de 40 grados, y en el litoral de Alicante y el interior sur de Castellón por máximas de 39 grados.

Aviso amarillo por tormentas

Aemet también ha establecido el aviso nivel amarillo (peligro bajo) en el interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia por tormentas entre las 17:00 horas este martes y las 00:00 horas del miércoles, que podrían ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y no se descarta granizo superior a dos centímetros.

También hay aviso amarillo por tormentas, entre las 16:00 y 22:00 horas del miércoles, en el interior de la provincia de Valencia, donde también se esperan rachas de viento muy fuertes y no se descarta granizo superior a 2 centímetros.

Asimismo, Aemet ha establecido para la tarde de este martes el aviso nivel amarillo por máximas de 38 grados en el interior de Alicante y el interior sur de Valencia, de 36 grados en el interior norte de Valencia y el litoral norte de Castellón; de 37 grados en el litoral sur de Castellón y su interior norte.