Se confirmaron los peores pronósticos para Manu Sánchez. El futbolista del Levante sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, una lesión que le obligará a someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días y que supone un importante contratiempo para el conjunto granota, ya que estará de baja un mínimo de seis meses.

El club valenciano comunicó oficialmente el alcance de la lesión después de que el defensor se sometiera el martes a distintas pruebas médicas para determinar el estado de su rodilla.

Manu Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego a los pocos minutos de comenzar la segunda mitad, tras sufrir una acción en la que Cepeda agarró al jugador levantinista y provocó su caída. El lateral sintió un fuerte dolor y no pudo continuar, por lo que fue sustituido por Nacho Pérez. La acción no fue señalada por el árbitro.

La gravedad de la lesión ya se intuía sobre el césped y una vez finalizado el encuentro, el jugador abandonó el Ciutat de València con muletas y una férula especial.

La lesión de Manu Sánchez agrava todavía más los problemas de efectivos del Levante. Durante el mismo partido, Jeremy Toljan también tuvo que retirarse antes de tiempo por unas molestias musculares en la zona de los isquiotibiales.

Además, Luís Castro se vio obligado a realizar cambios para sustituir a los jugadores lesionados, dando entrada a Nacho Pérez y Marc Santos. Un escenario complicado para el equipo granota, que pierde a uno de sus defensores durante buena parte de la temporada y se ve obligado a acudir al mercado de invierno