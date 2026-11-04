Vermúdez lleva los almuerzos a la brasa al corazón de Valencia desde 7,50 euros

Vermúdez amplía su propuesta gastronómica y apuesta por una de las tradiciones más arraigadas de la cultura valenciana: el almuerzo. El restaurante ubicado en Gran Vía Germanías, 21, abre sus puertas a las 9:30 horas para ofrecer almuerzos a la brasa de martes a sábado. Una propuesta poco habitual en pleno centro de Valencia que permite disfrutar de un almuerzo completo desde 7,50 euros (medio bocadillo) o 8,50 euros (entero), con bebida, cacahuetes, encurtidos y café incluidos.

El 'Porkis' de Vermúdez: pulled pork, queso cheddar, cebolla morada y mayonesa de chipotle | Onda Cero Valencia

Los bocadillos

La nueva carta incluye ocho bocadillos con opciones para todos los gustos, desde los clásicos de tortilla y longanizas o blanc i negre hasta propuestas más elaboradas como el Jefe, con pollo, brie y cebolla caramelizada, el Porkis, con pulled pork y mayonesa de chipotle, o el Especial, con carrillera de vaca, huevo frito, patatas y trufa. Además, Vermúdez incorpora un menú desayuno con café y tostadas desde 3,50 euros, y convierte la tortilla de patatas en protagonista con una especialidad semanal que irá cambiando cada siete días.

El 'Clásico' de Vermúdez: tortilla de patatas y longanizas | Onda Cero Valencia

Desayuno, almuerzo, comida y cena

Con esta ampliación, el socio de Vermúdez, Carlos Olivella, explica en Más de Uno Valencia que el restaurante busca consolidarse como un espacio gastronómico para cualquier momento del día, combinando desayunos y almuerzos con su oferta habitual de comidas y cenas.