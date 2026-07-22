El respeto mutuo: uno de los grandes protagonistas del verano

La imagen de 'sopar a la fresca' forma parte del paisaje estival de la ciudad de Valencia desde hace décadas. Pero este verano esa imagen ha generado un poco de debate después de que algunos hosteleros propusieran habilitar zonas específicas para estos pícnics, con el objetivo de ordenar el espacio y mejorar la convivencia y la limpieza del paseo.

Daniel Navarro, responsable del restaurante La Murciana, comparte con Más de Uno Valencia que el verdadero problema reside en la educación, concepto con el que coinciden los vecinos de la zona del Cabanyal y la Malvarrosa. Ambas partes destacan que uno de los grandes problemas son los residuos generados y la falta de limpieza individual.

Otra necesidad de respeto: el turismo incívico

Los vecinos también han denunciado que cada vez es más frecuente ver a visitantes paseando en bañador, bikini o ropa interior fuera de la zona de playa; es una situación que incomoda y afecta a la convivencia en estos barrios, los cuales no tienen una regulación efectiva.