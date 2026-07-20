Más cerca del origen de la vida: un estudio detecta “azúcar” a miles de años luz de la Tierra

Esta semana un equipo español ha detectado por primera vez un azúcar en una nube situada cerca del centro de la Vía Láctea. Un hallazgo que ayuda a comprender mejor la química del Universo y que vuelve a situar a la ciencia española en primera línea. Un descubrimiento que muestra que hay compuestos que pueden favorecer la vida y otras formas de vida en otros rincones de la galaxia.

Paco Colomer

Paco Colomer, investigador especializado en radioastronomía, compañero de profesión de los autores del estudio y, además, buen conocedor de la investigadora que ha liderado este trabajo, Izaskun Jiménez-Serra, se adentra este lunes en 'Pasaporte al Universo' en la explicación de esta diminuta molécula.