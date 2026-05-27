Libros

"Mujeres de Hierro", el manual sobre lo que nadie te ha contado de la menopausia

Boticaria García y el Dr Javier Butragueño plantean una guía "imprescindible" para saber qué le ocurre al cuerpo de la mujer a partir de los 40 y cómo prevenirla

ondacero.es

Valencia |

La menopausia y la perimenopausia han dejado de ser un tema silenciado para entrar de lleno en la conversación pública. Pero entre redes sociales, gurús y consejos contradictorios, muchas mujeres siguen preguntándose qué ocurre realmente en su cuerpo y cómo afrontar esta etapa con más información y menos miedo.

La farmacéutica y divulgadora Marián García, más conocida como Boticaria García, y el Doctor en Ciencias del Deporte, Javier Butragueño, publican "Mujeres de Hierro", un libro que desmonta mitos, pone ciencia sobre la mesa y propone algo muy claro: entender que el cuerpo no está fallando, sino atravesando una transformación para la que se necesita información de calidad.

Una guía "imprescindible"

Tal y como explican ambos expertos este miércoles en Más de Uno Valencia, el libro, planteado como un abecedario de supervivencia metabólica, es una guía "imprescindible" para saber qué le pasa al cuerpo de la mujer a partir de los 40 y cómo estas pueden lograr una versión más fuerte y ágil de sí mismas.

Presentación

La publicación se presenta este miércoles a las 19.00 horas en la Casa del Libro del Passeig de Russafa de la capital del Turia.

Marián García y Javier Butragueño en Onda Cero Valencia.
Marián García y Javier Butragueño en Onda Cero Valencia. | Onda Cero Valencia
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