Deporte

HIIT, Pilates Reformer y comunidad: así es la experiencia fitness de TRIB3 Valencia

El nuevo estudio de entrenamiento de alta intensidad apuesta por el deporte en grupo, el seguimiento personalizado y la motivación constante

ondacero.es

Valencia |

Los meses previos al verano suelen traducirse en gimnasios llenos y en un creciente interés por nuevas formas de entrenamiento. En ese contexto, TRIB3 se ha convertido en una de las últimas incorporaciones al panorama fitness valenciano con su estudio situado en la Avenida de Jacinto Benavente 2, especializado en entrenamientos de alta intensidad y Pilates Reformer.

Isabella Leopardi, CEO y propietaria de TRIB3 en Valencia, explica las claves del éxito de este modelo deportivo, basado en la motivación colectiva, el acompañamiento personalizado y la creación de comunidad. Además, ha destacado la importancia de la constancia, la alimentación y la adaptación de los entrenamientos para personas de todos los niveles, incluso aquellas que nunca antes habían practicado deporte de alta intensidad.

Isabella Leopardi
Isabella Leopardi | Onda Cero Valencia
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