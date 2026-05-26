Cristina Corredera, dermatóloga médico-quirúrgica: "El estilo de vida actual ha hecho aumentar el acné adulto"

El acné adulto se ha convertido en una de las consultas dermatológicas más frecuentes, especialmente entre mujeres, según centros especializados como el Instituto Médico Ricart de Torrent. Tal y como explica este martes en el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia Cristina Corredera, Directora Médica del centro y especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica, Medicina Estética y Medicina Capilar, el estrés, la falta de descanso, los cambios hormonales y la influencia de las redes sociales en las rutinas de "skincare" están detrás de un aumento de brotes y también de muchos errores en el cuidado de la piel.

Acné en adultos: una condición cada vez más frecuente

Corredera explica que el acné en adultos es una realidad clínica cada vez más común, especialmente en mujeres mayores de 25 años. Una situación que se caracteriza por presentar brotes persistentes o de aparición tardía, estar localizado en mentón y mandíbula y causar lesiones inflamatorias recurrentes.

Principales causas

Entre las causas principales del acné en adultos, desde el centro destacan los desequilibrios hormonales, el estrés crónico, las alteraciones del estilo de vida, la dieta con alto índice glucémico o el uso de cosmética no adecuada.