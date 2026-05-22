Cirque du Soleil regresa a València con su renovada "Alegría"

Cirque du Soleil abre este viernes las puertas de su Gran Carpa en el recinto de la Feria de Navidad, en la Avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, para volver a disfrutar de uno de los espectáculos más consolidados del mundo. "Alegría – Bajo Una Nueva Luz", se podrá disfrutar en la capital del Turia hasta el 28 de junio

Gran Carpa

La Gran Carpa, levantada en la explanada de la Feria de Navidad, tiene un aforo de 2.500 persona, mide 19 metros de altura y 51 metros de diámetro. Los cuatro mástiles de acero alcanzan los 25 metros de altura. Se necesitan 550 anclajes para fijar la carpa sobre una superficie asfaltada de más de 4.505 metros cuadrados. La lona blanca ayuda a contrarrestar los efectos del sol, reduciendo así el consumo energético y minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero. 'Alegría - Bajo Una Nueva Luz' viaja con cerca de 2.000 toneladas de equipamiento.

"Alegría"

"Alegría", uno de los espectáculos más emblemáticos de la agrupación, marcó su "estilo inconfundible" y cautivó a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades de todo el mundo entre 1994 y 2013.

Fue además el primer show de Cirque du Soleil en representarse en Madrid y Barcelona, en 1998, dando inicio a una larga historia de conexión entre la compañía canadiense y el público español.

Ahora, a través de una renovada puesta en escena, una nueva dirección artística, números acrobáticos reinventados y una estética más contemporánea, 'Alegría - Bajo Una Nueva Luz' "reaviva la emoción y la magia del espectáculo original, manteniéndose fiel a la esencia que lo convirtió en un fenómeno internacional: sus inolvidables melodías, sus temas universales y su universo barroco cargado de lirismo y nostalgia", concluyen sus responsables.

Los personajes

Entre los artistas que dan vida a este viaje escénico se encuentra Pablo Bermejo, actor y clown murciano que ha crecido dentro del universo de Cirque du Soleil hasta convertirse en una de las figuras más queridas del espectáculo. Este viernes explica en Más de Uno Valencia cómo ha sido la llegada de la formación circense a Valencia.