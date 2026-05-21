Hoteles de insectos: el proyecto del CEU de Valencia que une diseño y biodiversidad

Las abejas se han convertido en el eje de uno de los proyectos más innovadores desarrollados este curso en la Universidad CEU Cardenal Herrera. El alumnado de primer curso del Grado en Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo de Productos ha diseñado hábitats sostenibles pensados para favorecer la supervivencia de estos insectos polinizadores y facilitar su presencia en espacios urbanos.

Casas para abejas

Las propuestas desarrolladas por los estudiantes buscan integrar estas “casas para abejas” en entornos urbanos desde una perspectiva funcional y estética, adaptándose a las necesidades de estos insectos polinizadores y fomentando, al mismo tiempo, la concienciación ciudadana sobre la conservación del medio ambiente.

Para llevar a cabo el proyecto, el alumnado ha contado con el asesoramiento de profesores e investigadores del grupo SAIGAS de la Facultad de Veterinaria, especializados en fauna silvestre. Gracias a esta colaboración interdisciplinar, los futuros diseñadores han podido comprender la importancia biológica de las abejas y trasladar ese conocimiento a propuestas reales y aplicables.

Tal y como explican este jueves en Más de Uno Valencia Jordi Aguiló, veterinario de animales exóticos y silvestres, Nico Montes, profesor de Diseño y Sofía Martín, alumna del mismo grado, a parte del componente técnico y creativo, el proyecto ha permitido al alumnado conectar sus diseños con entornos cercanos, como espacios agrícolas o lugares vinculados a sus propias experiencias personales, enriqueciendo así el resultado final.