Cómo llegar a los 100 años... sin morir en el intento: las claves de la gerocientífica Consuelo Borrás

Este martes protagoniza el espacio "En Calma" de Más de Uno Valencia la gerocientífica Consuelo Borrás Blasco, una de las investigadoras españolas de referencia en el estudio del envejecimiento. Catedrática de Fisiología en la Universitat de València y líder del grupo MiniAging en el INCLIVA, dedica su trabajo a entender cómo envejecemos y qué herramientas científicas pueden ayudarnos a vivir más años, pero sobre todo con mejor salud y calidad de vida.

100 años no es nada

Borrás acaba de publicar 100 años no es nada, un libro que desmonta mitos y recetas milagro para explicar, con rigor científico y un lenguaje cercano, qué factores influyen realmente en el envejecimiento. La autora insiste en que envejecer bien no depende solo de la genética, sino también de hábitos cotidianos como la alimentación, el ejercicio, el descanso, la gestión del estrés o las relaciones sociales. Su mensaje es claro: el envejecimiento no es únicamente un proceso de deterioro inevitable, sino una etapa profundamente modulable.

Cómo llegar a centenario sin morir en el intento

Esta tarde participa además en la charla gratuita “Cómo llegar a centenario sin morir en el intento”, en la Fundación Cañada Blanch, donde compartirá algunos de los avances científicos que están cambiando la manera de entender la longevidad y la medicina del futuro. Todo ello bajo el lema que resume su trayectoria: “añadir años a la vida, pero sobre todo vida a los años”.