Las relaciones personales convertidas en disco: el universo musical de María Sáez

La cantautora María Sáez ha pasado este viernes por Más de Uno Valencia, para presentar su primer EP, "Este amor pequeño", un trabajo con el que se está dando a conocer en distintos escenarios del país. En este íntimo proyecto la artista albaceteña afincada en Valencia reflexiona sobre las relaciones que tienen o han tenido más peso en su vida, ya sean románticas, amistosas o familiares.

La influencia de Taylor Swift

Inspirada en artistas como Leiva, Zahara, Lucy Dacus y, sobre todo, por Taylor Swift, la joven de 27 años cuenta que desde pequeña siempre ha sentido una gran inclinación hacia la música, y que fue con 12 años cuando su hermana le enseñó la canción "Love Story" de la americana que lo tuvo claro: quería hacer sentir a la gente lo que ella sentía al escuchar a aquella joven rubia con botas de cowboy.

"Que vivas conmigo"

Tras repasar algunos de los mejores momentos de su carrera, Sáez se ha despedido, además, con la interpretación en directo de la canción "Que vivas conmigo", una pieza dedicada a un pilar fundamental de su vida personal y musical: su abuela.