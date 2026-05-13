La Costa Daurada: un referente para disfrutar de vacaciones en familia

Cada año, miles de familias procedentes de la Comunidad Valenciana eligen como destino vacacional la Costa Daurada y, sobre todo, enclaves como Salou, Cambrils y Vila-seca, La Pineda, que cuentan con la distinción de Destino de Turismo Familiar, un reconocimiento que avala su apuesta por el ocio pensado para los más pequeños.

Está claro que la Costa Daurada se consolida como uno de los destinos favoritos para vivir unas inolvidables vacaciones familiares y prueba de ello son todos los atractivos turísticos que ofrece: playas kilométricas de arena fina y aguas tranquilas, deportes acuáticos, rutas ciclistas, parques temáticos, etc, es decir, un amplio abanico de opciones muy variadas y adaptadas a todas las edades y a todo tipo de necesidades familiares.

Una pareja monta en bici por el paseo marítimo | Onda Cero

Playas pensadas para los más pequeños

Las playas de la Costa Daurada son un destino idóneo para todas aquellas personas que buscan una experiencia inolvidable, sobre todo, para las familias con niños, que podrán deleitarse durante todo el día no sólo con jornadas de descanso, sino con actividades especialmente preparadas para los más pequeños: plataformas flotantes en el mar, vóley-playa, windsurf, paddle surf, kayak, motos acuáticas.

Deporte, ocio y... ¡Montañas rusas!

Más allá del mar, la Costa Daurada invita a descubrir su entorno a través de rutas ciclistas. Los Caminos de Costa y los carriles bicis ofrecen la oportunidad de explorar paisajes espectaculares por todo el litoral, ya que conectan sus principales municipios. Estas opciones permiten a las familias disfrutar de paisajes únicos mientras practican deporte al aire libre. Según explica Xavier Guardià, portavoz y responsable de relaciones institucionales de FEHT, es la "zona perfecta para promover el deporte" porque se junta que la movilidad entre municipios es muy fácil al estar tan cerca los unos de los otros y la gran oferta de alojamiento que existe: "Conjugamos las dos posibilidades".

Además de sus playas y su amplísima opción deportiva, otro de los grandes atractivos de la Costa Daurada es su vibrante oferta de ocio. Y es que la región alberga destacados parques de atracciones con divertidas opciones para todas las edades: PortAventuraWorld, FerrariLand, CaribeAquaticPark, Aquopolis. Y no solo eso, sino que también se podrá disfrutar de emocionantes experiencias como karting, circuitos de aventura y minigolf.

Amplia variedad de alojamientos

En cuanto al alojamiento, la Costa Daurada ofrece una amplia variedad de opciones adaptadas a las necesidades familiares:

Hoteles renovados con instalaciones infantiles : la mayoría son de 4 estrellas y cuentan con habitaciones adaptadas a las familias, piscinas, splash Parks y clubes de animación.

: la mayoría son de 4 estrellas y cuentan con habitaciones adaptadas a las familias, piscinas, splash Parks y clubes de animación. Campings de referencia en Europa : los mejores del continente, ya que brindan el máximo confort para disfrutar del aire libre y una amplia gama de comodidades y actividades familiares como restaurantes tematizados, miniclubes, zonas deportivas y de juego, piscinas, animación, etc.

: los mejores del continente, ya que brindan el máximo confort para disfrutar del aire libre y una amplia gama de comodidades y actividades familiares como restaurantes tematizados, miniclubes, zonas deportivas y de juego, piscinas, animación, etc. Apartamentos totalmente equipados: para aquellos que quieran disfrutar de una mayor independencia, como si fuera su propia casa.

Los municipios de interior

Para quienes buscan completar su estancia, el destino también destaca por su riqueza cultural y natural. Lugares como la Tarraco romana o el Monasterio de Poblet, ambos Patrimonio de la Humanidad, se combinan con espacios naturales como la Serra de Montsant o el Delta del Ebro. A ello se suma una destacada oferta gastronómica y enoturística, con seis denominaciones de origen.

En definitiva, la Costa Daurada se presenta como un destino integral donde disfrutar de unas vacaciones familiares completas, combinando playa, ocio, naturaleza y cultura.

Consulta más información en costadauradalife.com

Con la colaboración de FEHT - Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de Tarragona.