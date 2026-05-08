De Paterna a Los Miserables: Alejandro Ferrà, el niño de 11 años que ya brilla en Madrid

Con solo once años, Alejandro Ferrà, de Paterna, ya ha conquistado los escenarios de Madrid formando parte del musical Los Miserables, que actualmente reside en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, donde interpreta a Gavroche, uno de los personajes más emblemáticos de la aclamada obra. Un papel que consiguió tras superar un casting en el que fueron citados 250 niños.

Mejor Actor Joven en SEVIFF

En lo audiovisual, Ferrà ha participado en la ficción sonora de Onda Cero Scrounge y Marley, dirigida por Carlos Alsina y también ha formado parte del largometraje internacional I Hate Pirates, dirigido por Manny Mijares. Además, ha protagonizado el cortometraje Balas Perdidas, de Genís Martí, trabajo por el que ha sido galardonado en 2026 como Mejor Actor Joven en el Festival Internacional SEVIFF de Sevilla.

Alejandro Ferrà | Onda Cero Valencia

A estos proyectos se suman otros como La Barraca, de Julia Castaño, con más de veinte selecciones en festivales, y Manolito, dirigido por Carlos Velázquez.

Alejandro Ferrà | Onda Cero Valencia

Entre clases, ensayos, teatro, radio, publicidad y cine, Alejandro vive una aventura que comenzó hace apenas unos años, cuando descubrió en una escuela de artes escénicas de Valencia que la interpretación era “su lugar”. Este viernes en Más de Uno Valencia Alejandro cuenta cómo compagina una vida tan intensa con solo once años, qué siente al actuar en un escenario tan importante como el Nuevo Apolo de Madrid y cuáles son sus sueños de futuro, poniendo su voz en directo a la canción Dos Oruguitas, de la película de animación Encanto.