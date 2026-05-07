"Jaula de Pájaros", el cortometraje valenciano que "debería verse en todas las escuelas"

“Jaula de Pájaros” es un cortometraje valenciano que pone el foco en algo tan universal como difícil de explicar: la sensación de estar perdido cuando eres joven y no sabes exactamente quién eres, qué quieres o hacia dónde va tu vida.

Marta Serrano

Detrás de este proyecto está Marta Serrano, directora valenciana de sólo 25 años que se ha lanzado a coordinar a más de 100 personas, la mayoría profesionales del audiovisual valenciano, para sacar adelante una historia íntima, emocional y muy pegada a las inquietudes de toda una generación.

El corto, protagonizado por Jorge Berlanga y Nacho Serrano, se estrenó el pasado 23 de abril en los cines ABC y aborda temas como la salud mental, la incomunicación dentro de las familias, la presión social o la dificultad de construir vínculos reales en una sociedad cada vez más acelerada y más desconectada emocionalmente.

Retrato de una generación

Tal y como explica este jueves en Más de Uno Valencia la joven directora, la obra retrata una generación marcada por la incertidumbre, por la autoexigencia constante y por relaciones cada vez más frágiles. Un relato que habla de juventud, pero también de emociones universales: la decepción, la soledad, el miedo a no cumplir expectativas o la dificultad para comunicarnos incluso con quienes más queremos.

Dónde verlo

El cortometraje estará próximamente disponible en las plataformas y también se presentará en citas destacadas como el festival Cinema Jove o la Mostra de Valencia.