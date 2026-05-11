¿Es hora de devolverle a Plutón el "título" de planeta?

Este lunes una nueva edición de “Pasaporte al Universo” apunta hacia uno de los rincones más lejanos y también más polémicos del Sistema Solar: Plutón. Casi veinte años después de que perdiera oficialmente su condición de planeta, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Aquella histórica decisión de la Unión Astronómica Internacional, tomada tras el descubrimiento de Eris, cambió para siempre los libros de astronomía… pero nunca logró acabar del todo con la discusión.

¿Qué dice la NASA?

Tal y como explica Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), el administrador de la NASA, Jared Isaacman, se mostró hace solo unos días partidario de reabrir el debate para que el planeta enano recupere su categoría perdida. Unas declaraciones que han vuelto a poner a Plutón en el centro del debate y de las redes sociales y que avivan las preguntas alrededor de este punto del espacio exterior.