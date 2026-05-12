Gastronomía

Nasai: la nueva fusión entre el Amazonas y el Mercado de Ruzafa en Valencia

Este nuevo local de açaí, matcha y otros productos frescos abre sus puertas en pleno barrio de Ruzafa

ondacero.es

Valencia |

Valencia cuenta con una nueva propuesta gastronómica que transporta directamente al Amazonas sin salir de la ciudad. Se trata de Nasai, un local situado en la calle Músico Padilla número 2 que está ganando popularidad gracias a su oferta de açaí, matcha y productos frescos -directamente del Mercado de Ruzafa-, combinando sabor, bienestar y estilo de vida saludable.

Producto y formato innovador

Uno de los cofundadores es Fran Albiñana, que explica este martes en Más de Uno Valencia cómo Nasai nace con la intención de ofrecer algo diferente en la ciudad, apostando por un producto de calidad y proximidad y formatos innovadores. Más allá de su carta, el espacio también organiza eventos y busca crear una comunidad en torno a la alimentación saludable y la experiencia compartida.

Fran Albiñana en Onda Cero Valencia
Fran Albiñana en Onda Cero Valencia | Onda Cero Valencia
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