"Toca plantarse": los testimonios de la dimisión en bloque de los directores de los colegios valencianos

El profesorado valenciano ha vuelto a concentrarse desde primera hora de este jueves a las puertas de Les Corts Valencianes en una nueva protesta para exigir a la Generalitat que acceda a sus reivindicaciones y se llegue así a un acuerdo que permita desconvocar la huelga indefinida.

Dimisión en bloque

En esta última movilización los protagonistas han sido los directores de los centros públicos que han cumplido con su advertencia de dimitir en bloque si la Conselleria de Educación no atendía sus peticiones: más de un centenar de equipos directivos han presentado oficialmente su renuncia, mientras que muchos de ellos la han presentado de forma simbólica durante la protesta.

Amparo, Xelo y Sara

Es el caso de Amparo, Xelo y Sara, directoras de tres centros públicos de València que afirman que "toca plantarse" y que defienden "tener la responsabilidad de apoyar a un personal agotado de no poder atender al alumnado".