Vida extraterrestre: ciencia, misterio y paradojas en Pasaporte al Universo

El espacio Pasaporte al Universo de este lunes en Más de Uno Valencia analiza uno de los grandes enigmas de la humanidad: la posibilidad de que exista vida extraterrestre en algún rincón del cosmos.

De la antigua Grecia a Kant

Tal y como explica Paco Catalá, miembro de la Asociación Valenciana de Astronomía, la idea de otros mundos habitados ya estaba presente en la Grecia clásica y siglos después, pensadores como Giordano Bruno o filósofos como Kant imaginaron civilizaciones más allá de la Tierra.

En los últimos años la desclasificación de documentos del Pentágono sobre fenómenos aéreos no identificados ha provocado cierto revuelo. Catalá explica que estos informes no constituyen pruebas de visitas extraterrestres, sino registros de fenómenos que todavía no han podido explicarse de manera concluyente. Un escenario que sigue alimentando teorías y especulaciones, aunque la ciencia mantiene una postura prudente y basada en evidencias.

Paradoja de Fermi

Uno de los puntos centrales de la sección ha sido la conocida Paradoja de Fermi, que plantea una cuestión aparentemente sencilla pero profundamente inquietante: si el universo es tan inmenso y existen miles de millones de estrellas y planetas, ¿por qué no hemos encontrado aún señales claras de otras civilizaciones? Entre las posibles respuestas se encuentran la enorme distancia entre estrellas, la corta duración de las civilizaciones tecnológicas o incluso la posibilidad de que la vida inteligente sea extremadamente rara.