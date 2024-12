Nuria Lloret, candidata en la XII Edición del Top 100 Mujeres Líderes en España

La catedrática de la UPV Nuria Lloret ha sido seleccionada por tercer año consecutivo en el Top 100 de Mujeres Líderes en la categoría de investigadoras.

Lloret colabora en el programa Más de Uno Valencia en el espacio ‘Te lo cuenta la Universitat Politècnica de València’ en el que nos informa de todas las novedades, investigaciones, acciones y estudios de la UPV.

Para apoyar su candidatura, puedes votar en la categoría de ‘Académicas e Investigadoras’ del portal ‘Magas’ de El Español.

Formación

Nuria Lloret es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Master en Tecnologías de la Información por la Universitat de Barcelona. Doctora por la Universidad Politècnica de València. Master en Dirección Financiera de empresas por la Fundación de la Bolsa de Valencia.

Trayectoria

Lloret es Catedrática en Administración Electrónica por la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) . Experta en Analítica y gobierno del dato, Inteligencia Artificial y visualización de datos vinculado a espacios immersivos. Directora del departamento DCADHA del 2004 al 2012. En la actualidad es la Coordinadora de la Universidad Berklee College of Music desde la UPV. Subdirectora del Instituto de diseño y fabricación (IDF). City Leader para Valencia de Women in IA Federation. Profesora invitada en la New York University diversos años incluido este año 2024, en 2021 profesora invitada en el Tecnológico de Monterrey y en 2022 de la Stanford University. Presidenta de la Federación de Asociaciones de Tecnología de la Comunidad Valenciana FASE. Presidenta de AECTA y vocal del Comité Ejecutivo de la Confederación empresarial Valenciana CEV. Vicepresidenta de EVAP Asociación de Mujeres empresarias y profesionales de Valencia.

Razones para ser Top 100

El portal ‘Magas’ de El Español destaca su trayectoria su trayectoria científico-técnica que ha estado marcada desde sus inicios por la interdisciplinariedad. Durante muchos años ha sido una “rara avis” en la academia, por tener unos estudios iniciales de humanidades y haber continuado sus estudios en Tecnologías de la Información enfocando su trayectoria profesional como investigadora hacia ese campo. Lo que podría parecer un escollo ha supuesto para ella una fortaleza, dado que le ha permitido tener siempre un interés por la tecnología no como un fin, sino como un medio y una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. En la Actualidad dirige el Observatorio sobre Inteligencia Artificial y Diversidad promovido por INECO y la UPV donde se investiga sobre la incidencia de la Inteligencia Artificial en las cuestiones de diversidad y sesgos trabajando con un think tank de expertos en Inteligencia Artificial y Diversidad para analizar casos de éxito y buenas prácticas en el uso de estas herramientas así como en los riesgos que puede suponer su uso en la creación de brechas en colectivos diversos. Finalmente, destaca su activismo por la igualdad y la diversidad con la creación de la plataforma "Atenea: Women in STEAM and Arts" para la mentorización de mujeres hacia vocaciones en tecnología sustentadas en la creatividad. Y en la Actualidad es City Leader para Valencia de la Asociación internacional Women in IA para el fomento de la participación de las mujeres en el desarrollo del sector de la IA. Además, y por ese interés en lo social desde el inicio compagino su espíritu emprendedor con su carrera académica creando su primera empresa con 19 años y hasta la fecha sigue con ese empeño de transferir las investigaciones académicas a la sociedad mediante la aplicación de estas en la empresa y participando activamente en las entidades empresariales.