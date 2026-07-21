Nando Díaz, el peluquero valenciano detrás del famoso look de Ferran Torres

Uno de los grandes protagonistas, aparte de los héroes de la selección, ha sido el corte de pelo de Ferran Torres. El responsable del cambio de imagen del campeón de Foios ha sido, el también valenciano, Nando Díaz, peluquero que ha seguido ciudad tras ciudad a la selección para acompañarlos en el Mundial 2026.

Este martes en Más de Uno Valencia, Díaz comparte los detalles de la experiencia, el nacimiento de este famoso "look" y su opinión respecto al polémico reto anunciado por el campeón tras hacerse con la copa del mundo, también relacionado con su pelo.