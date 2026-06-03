Del caqui al cuero: PersiSKIN revoluciona la moda sostenible desde Valencia

La innovación sostenible tiene acento valenciano. Este miércoles el espacio "Materia Prima" de Más de Uno Valencia se fija en PersiSKIN, una empresa que ha logrado transformar uno de los productos más representativos del campo valenciano -el caqui de la Ribera- en un material alternativo al cuero tradicional y a las opciones sintéticas.

El origen de PersiSKIN

Aunque el origen empresarial de PersiSKIN se sitúa en el Parc Científic de la Universitat de València, la idea surge en el propio territorio productor, en Alginet, donde su CEO, Jaime Sanfélix, conocía de primera mano las problemáticas del sector del caqui. Esa conexión con el campo fue el punto de partida para desarrollar una solución con valor añadido.

Tal y como explica su fundador, el proceso de fabricación parte del aprovechamiento del caqui y su transformación mediante distintos tratamientos hasta obtener un material flexible y resistente, apto para múltiples usos. En este sentido, no solo se orienta al sector de la moda, sino que ya ha comenzado a expandirse hacia la automoción, un ámbito donde el cuero sostenible puede tener un impacto significativo.

Futuro

Actualmente, la compañía trabaja con acuerdos con empresas que ya cuentan con planta de producción, mientras proyecta la posibilidad de establecer una fábrica propia en Alginet.

Para ello, Jaime Sanfélix subraya una ambición clara: convertir PersiSKIN en un proyecto estratégico para la Comunitat Valenciana, capaz de generar empleo, impulsar la industria local y promover un cambio en la forma de consumir hacia modelos más sostenibles.