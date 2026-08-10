Christian Monzo, el creador de contenido que convierte los cementerios en espacios de memoria y arte

Hay lugares que forman parte de las ciudades y pueblos, pero que muchas veces pasan desapercibidos. Los cementerios son uno de ellos. En los últimos años, descubrir estos lugares se ha convertido también en una forma diferente de hacer turismo. Es el llamado necroturismo, una práctica que invita a recorrer los camposantos desde una mirada más cultural e histórica, alejándose del morbo y acercándose al patrimonio que hay detrás.

Más de Uno Valencia recibe la visita de Christian Monzo, creador de contenido detrás de @museodeldolor, para conocer de cerca su particular forma de descubrir los cementerios. Durante la entrevista, Monzo explica cómo nació su interés por el mundo funerario, qué encuentra en estos espacios que le lleva a fotografiarlos y compartirlos en redes y cómo entiende el límite entre el necroturismo, el respeto y el morbo. También repasa algunos de los cementerios valencianos que ha visitado y las historias que más le han marcado.