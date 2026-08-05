Viajar sin aglomeraciones, la nueva forma de descubrir el mundo

Huir de las colas masivas y los lugares gentrificados parece estar de moda y apostar por lugares menos conocidos puede ser una buena alternativa para repartir los flujos turísticos ante el actual contexto de overtourism.

Hoy miércoles en Más de Uno Valencia, Abel Hernández, Customer Operations Manager de WeRoad (compañía travel especializada en viajes en grupo) ha compartido cómo han cambiado las preferencias de los turistas y por qué es tan importante el turismo responsable.

Entre los destinos menos masificados ofrecen algunos como las Cícladas Menores en vez de la famosa Santorini, u otros lugares como Indonesia por las que apuestan mucho más que Bali con las islas Gili, Java o Borneo. Aunque también destacan destinos más desconocidos como Uzbekistán y su ruta de la seda.

¿Qué es el overtourism?

El overtourism o saturación turística un fenómeno que ocurre cuando la cantidad de turistas en un destino es tan grande que supera la capacidad de la ciudad y acaba afectando de forma negativa a los locales.