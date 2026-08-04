El doctor Estivill alerta sobre los efectos del calor en el sueño: “Cada vez hay más gente que duerme peor"

Dormir en verano puede convertirse en toda una misión. Ventanas abiertas, ventiladores, aire acondicionado y vueltas en la cama hasta conseguir conciliar el sueño. Y es que el calor no solo genera incomodidad, sino que también puede alterar nuestro descanso. Un estudio de la plataforma Climate Central estima que las altas temperaturas hacen que se pierden hasta 42 horas de sueño al año en Valencia, una cifra que sitúa a la ciudad entre las más afectadas de España.

El doctor Eduard Estivill, responsable de la Clínica del Sueño Estivill y coordinador de la Unidad del Sueño del Hospital General de Cataluña, ha explicado en Más de Uno Valencia que las noches especialmente cálidas dificultan que el cuerpo alcance las condiciones necesarias para dormir correctamente. Además, advierte sobre el fenómeno viral de la ortosomnia y aconseja indicaciones para crear una rutina adecuada ante las altas temperaturas.