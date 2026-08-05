Miracle y Somni, entre los diez mejores restaurantes sin gluten de España

Los restaurantes valencianos Miracle y Somni, han sido reconocidos entre los diez mejores restaurantes sin gluten de España en el Ranking Celicidad 2026. Elaborado a partir de las valoraciones de más de 51.000 usuarios, el listado premia aspectos como la seguridad frente al gluten, la confianza que transmite cada establecimiento y la calidad de la experiencia gastronómica.

Algunos de los platos de la carta de Miracle | Restaurantes Miracle y Somni

Un espacio de referencia para las personas celíacas

Miracle ocupa la segunda posición del ranking y Somni entra en el séptimo puesto apenas cinco meses después de su apertura. Para sus impulsores, Hiba Malek y Nazir Hanna, el objetivo siempre ha sido ofrecer un espacio donde las personas celíacas puedan disfrutar de la comida con total tranquilidad, demostrando así que la cocina sin gluten no está reñida con la calidad. Además, gracias a este reconocimiento, ambos restaurantes consolidan a València como uno de los referentes nacionales de la gastronomía sin gluten.