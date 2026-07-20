La psicóloga Mari Carmen López da las claves para aprovechar las vacaciones sin que estas se conviertan en una nueva fuente de estrés

La psicóloga Mari Carmen López ha pasado por los micrófonos de Más de Uno para ofrecer algunas claves sobre cómo disfrutar de las vacaciones sin que el descanso se convierta en una nueva fuente de estrés. En una entrevista con María José Gimeno, la especialista explica la importancia de pasar “de 100 a 0” de forma progresiva, aprender a desconectar del trabajo y gestionar las expectativas para aprovechar al máximo el tiempo de descanso.

Además, López pone el foco en la desconexión digital, un hábito cada vez más necesario para favorecer el bienestar emocional durante las vacaciones. Reducir el uso del móvil y de las redes sociales, dedicar tiempo a actividades placenteras y respetar los momentos de descanso son algunas de las recomendaciones que comparte para regresar con las pilas cargadas y una mejor salud mental.

En este podcast, todos los detalles.



