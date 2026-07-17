Arrancan las fiestas patronales de Sagunto con el pregón de la presentadora saguntina Paqui Rondán

Las fiestas patronales de Sagunto comienzan oficialmente esta tarde con el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de la presentadora saguntina Paqui Rondán desde la plaza Cronista Chabret.

Paqui Rondán, ha compartido la ilusión y la responsabilidad que supone dar el pistoletazo de salida a unas fiestas tan arraigadas entre los saguntinos en entrevista con María José Gimeno.

También ha pasado por los micrófonos el presidente de la Asociación Cultural Penyes de Festes Patronals de Sagunt, Ricardo Melián, que afronta su undécimo año al frente de la entidad. Durante la entrevista ha repasado los preparativos, el ambiente con el que arrancan las fiestas y el trabajo realizado por las peñas, junto al ayuntamiento, para hacer posible una programación pensada para todos los públicos.

Además, Daniel Molina han desgranado los principales actos que conforman el programa festivo, repasando las citas más destacadas de unas fiestas que ya llenan Sagunto de tradición, música, convivencia y actividades para todas las edades.