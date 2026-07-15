Quartell celebra sus fiestas patronales con una variada programación de actos

Las fiestas patronales de Quartell, que se celebran del 10 al 27 de julio, son una de las citas más importantes del calendario festivo del municipio. Dedicadas al Ángel Custodio, combinan tradición, cultura y actividades para todas las edades.

Uno de los actos más representativos es la Plantà del Pi, que reúne a cientos de vecinos en la plaza del Ayuntamiento y marca el inicio oficial de las celebraciones. Otro momento muy esperado es el Día de los Quintos, con la tradicional Xopà, que comienza con la baixá desde el Molí Nou.

La programación también incluye los populares bous al carrer, verbenas y actuaciones musicales, actividades infantiles, cucañas, actos religiosos y propuestas organizadas por las peñas, convirtiendo a Quartell en un punto de encuentro para vecinos y visitantes durante más de dos semanas.

El concejal de Fiestas Pepe Sebastià, y las festeras Angela Giménez y Claudia Gaspar, hablan con María José Gimeno de la edición festiva de este año en Más de uno.



