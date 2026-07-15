CM Urban Habitat, agentes de la propiedad inmobiliaria y para el desarrollo promociones de viviendas con capital privado

Francisco Martínez y Laura Casans son los gerentes de CM Urban Habitat. Empresa que, además de actuar como agentes de la propiedad inmobiliaria especializada en la gestión de todo tipo de bienes raíces, da un paso más y también desarrolla promociones de viviendas con capital privado, creando oportunidades de inversión sólidas y seguras con dos objetivos principales: el primero, ayudar al inversor a obtener la máxima rentabilidad en el menor tiempo posible y, en segundo lugar, ayudar de alguna forma, a cubrir las

necesidades actuales de vivienda.



Con una visión estratégica y un profundo conocimiento del sector, otorgados por los más de 15 años de experiencia en el mismo, impulsan proyectos que generan valor, tanto para inversores como para clientes finales.

En sus proyectos ofrecen rentabilidades que se sitúan por encima de la media del sector inmobiliario.



En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

