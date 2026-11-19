La boxeadora Clara López y Ramón Lord, entrenador y presidente del Lord Boxing Puerto Sagunto Club, han pasado por los micrófonos de Onda Cero Sagunto con motivo del reconocimiento que recibirán esta tarde en la vigésima edición de los Premios Onda Cero Sagunto. Clara López recogerá el galardón en la categoría de Deporte, en reconocimiento a su trayectoria y progresión en el mundo del boxeo.

Entre sus principales logros destaca el campeonato de España del peso superligero, en la categoría de menos de 63 kilos, que conquistó en 2024 después de apenas año y medio dedicada a este deporte. Más recientemente, el pasado 24 de octubre, dio un nuevo paso en su carrera al disputar el campeonato de Europa de la EBU en Sagunto. La boxeadora cayó por decisión dividida frente a la irlandesa Christina Desmond después de diez asaltos, en un combate en el que estuvo en juego el cinturón continental.

El jurado ha querido reconocer su esfuerzo, capacidad de superación y una trayectoria que la ha llevado a competir por algunos de los títulos más importantes del boxeo nacional y europeo. El premio se entregará esta tarde, a partir de las 19:30 horas, en el Salón Mirador de Sagunto.