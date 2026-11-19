El Ayuntamiento de Villajoyosa renovará el parque de la avenida Ensenyants con la adecuación de las zonas infantiles y la retirada de los actuales montículos con césped. La actuación tiene como objetivo mejorar la salubridad, la accesibilidad, la seguridad infantil, la capacidad de juego y ampliar las zonas de sombra en el conocido actualmente como “parque de les Muntanyetes”.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha visitado el parque junto a la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, técnicos municipales y la empresa adjudicataria, Emerge Infraestructuras SL. La inversión es de 94.284 euros y las obras está previsto que se inicien la próxima semana.

El Alcalde explicó que “el parque de la avenida Ensenyats ha perdido actualmente su funcionalidad y su diseño reduce la superficie útil, a la vez que genera problemas de mantenimiento o de acumulación de suciedad. Con la actuación que vamos a ejecutar mejoramos todas estas cuestiones, además de que vamos a ampliar los juegos infantiles y las zonas de sombra”.

La concejala de Escena Urbana explicó que “actualmente, una parte relevante de la superficie del parque está ocupada por montículos artificiales revestidos con cemento y césped artificial que van a ser retirados”. Además, la edil indicó que “estos mismos limitan la ampliación de las áreas de juego y generan problemas de higiene, olores y mantenimiento debido a la retención de hojas, residuos orgánicos, restos de comida y suciedad procedente de animales”. Por ello, “se va a transformar este espacio en una superficie abierta, segura y de más fácil mantenimiento”.

La actuación se centra en dos islas alargadas ajardinadas de la avenida que están divididas en tres zonas de actuación. Los trabajos incluyen la eliminación de los montículos existentes para incluir nueva pavimentación con hormigón impreso así como pavimento de seguridad en las zonas infantiles. Los trabajos recogen la incorporación y reparación de juegos infantiles con tres nuevos fabricados con materiales reciclados: un columpio con asiento colectivo tipo nido (para edades a partir de 3 años y dos usuarios simultáneos), un juego de muelle balanceante (para edades a partir de 1 año y hasta cuatro niños) y un balancín infantil de dos plazas (para edades a partir de 1 año). Asimismo, se repararán dos conjuntos o casas de juego existentes y se colocará un vallado de madera para delimitar el área infantil.

El proyecto se complementa con la plantación de nuevo arbolado adaptado al clima mediterráneo litoral que aportará sombra. En seis alcorques se instalarán seis bancos semicirculares de madera y metal, acompañados de cuatro papeleras, lo que permitirá ampliar las zonas de sombra de este espacio público.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “vamos a convertir esta zona de ocio en un espacio accesible y seguro para todos, en especial para los más pequeños que podrán disfrutar de los juegos infantiles”. El Alcalde recalcó que “con esta actuación, mejoramos además la escena urbana y, además, se une a otras mejoras que se van a realizar en este barrio como es la ampliación de la avenida Benidorm para hacerla más accesible y mejorar la movilidad”.