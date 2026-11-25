El Ayuntamiento de Villajoyosa ha contratado a cinco peones forestales a través del programa EMERGE 2026 con el objetivo de reforzar las actuaciones de mantenimiento, conservación y prevención de incendios en el entorno forestal del municipio, al tiempo que fomenta la inserción laboral de personas en situación de desempleo.

Esta iniciativa, en la que participan la Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Villajoyosa y la Concejalía de Medio Ambiente, cuenta con una subvención de 66.000 euros concedida por LABORA, destinada a fomentar la contratación de personas desempleadas por parte de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.

El equipo de trabajo está compuesto por cinco profesionales, dos peones especialistas en el manejo de maquinaria forestal y tres peones forestales, que desempeñarán sus funciones a jornada completa hasta el próximo 31 de mayo de 2027.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “este programa nos permite avanzar en una doble dirección: reforzar la protección de nuestro patrimonio natural y generar oportunidades laborales para personas en situación de desempleo”. El primer edil apuntó que “a través de iniciativas como esta, continuamos trabajando entre todos por un municipio más seguro y sostenible, al tiempo que impulsamos las políticas activas de empleo desde el ámbito municipal”.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, señaló que “la prevención de incendios forestales es una tarea que debemos desarrollar durante todo el año, especialmente en los meses de otoño e invierno. La incorporación de este equipo nos permitirá reforzar los trabajos de mantenimiento y limpieza de nuestras zonas forestales, reducir el riesgo de incendios y mejorar la conservación de nuestro entorno natural”.

El edil del área recordó que el Ayuntamiento de Villajoyosa lleva a cabo actuaciones periódicas en sus espacios forestales en materia de prevención de incendios. Entre las intervenciones más recientes destaca la apertura de áreas cortafuegos en la partida de l’Arginent, una actuación que ha abarcado una superficie de 3,18 hectáreas y que ha permitido completar la red de áreas cortafuegos prevista en esta zona, dando continuidad a los trabajos realizados en años anteriores.