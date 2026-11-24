La Generalitat avanza en las obras de conservación y refuerzo del firme de la carretera CV-70 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 44+500 y 50+600, en los términos municipales de La Nucia y Benidorm y afronta su fase final con el objetivo de que esté terminada en los próximos días. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha realizado una visita técnica a las obras junto al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, donde ha destacado “la importancia de mantener en buenas condiciones las infraestructuras viarias para mejorar la seguridad vial y el confort de los usuarios, especialmente en tramos que soportan una elevada intensidad de tráfico”.

La CV-70 conecta Alcoy y Benidorm, a través del interior de la provincia de Alicante, y constituye el principal eje de unión de las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y la Marina Baixa, además forma parte de la red básica de carreteras de la Generalitat. Las obras, que cuentan con una inversión de 730.000 euros, se enmarcan en las labores de conservación, adecuación y mantenimiento de la red viaria autonómica en la zona de Alicante Norte y tienen el objetivo de mejorar la seguridad vial. El tramo en el que se va a actuar, cuya mayor parte discurre por suelo urbano de La Nucia, registró en 2025 una intensidad media diaria superior a los 30.000 vehículos. La elevada circulación, junto con los numerosos giros e incorporaciones, provoca un desgaste más acelerado del firme, especialmente en lo relativo a sus condiciones de regularidad superficial. En este tramo, la carretera dispone de dos calzadas, una por sentido, con dos carriles de circulación cada una, mediana separadora, aceras en ambos márgenes y un carril bici en uno de ellos.

Repavimentación y renovación de la señalización

Los trabajos consisten en la repavimentación completa de los tramos comprendidos entre glorietas y de dos de estas que presentan un peor estado de conservación con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En determinados tramos de carril se realizará un fresado previo y se incorporará una nueva capa base de aglomerado asfáltico. También se fresarán los parches de hormigón existentes, procedentes de actuaciones anteriores de conservación, para integrarlos en el firme definitivo y conseguir una superficie uniforme. La intervención incluye el repintado completo del tramo y de los pasos peatonales existentes. Además, se corregirán los posibles levantamientos del pavimento provocados por las raíces de la vegetación colindante, si se considera necesario.

El vicepresidente ha incidido en que las obras se ejecutarán por subtramos y, en gran parte, en horario nocturno para “minimizar las molestias a los usuarios”. De este modo, en el tramo inicial, entre las glorietas número 0 y número 2 de La Nucia, se realizarán desvíos puntuales del tráfico por vías colindantes, a la altura del polígono industrial de L’Alberca, y cortes alternativos de carril. “Durante la ejecución se instalará la señalización vertical temporal y el balizamiento necesarios para delimitar la zona de obras, advertir de su presencia y controlar la velocidad”. Asimismo, se dispondrá de señalización de orientación en los puntos donde se produzcan desvíos o estrechamientos.

Por su parte, el alcalde de la Nucia ha agradecido al conseller y a la Generalitat su sensibilidad y atención “a una reivindicación histórica de los vecinos de la zona, que durante años han reclamado el reasfaltado de esta carretera debido al deterioro del firme y a los problemas de seguridad que presentaba”. En este sentido, ha destacado la importancia de la actuación que abarca 6,3 kilómetros “en una vía que constituye un eje fundamental de la comarca de la Marina Baixa”. Asimismo, ha subrayado que la renovación del firme “permitirá mejorar las condiciones de seguridad tanto para los conductores como para los peatones”.