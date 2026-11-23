El ministro de Hacienda y candidato del PSOE por Valencia, Arcadi España, ha reprochado hoy al Partido Popular que haya rechazado una propuesta de financiación autonómica mucho más favorable para la Comunitat Valenciana, que habría permitido disponer de más recursos para reforzar servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Dependencia y la Educación. España ha realizado estas declaraciones en Benidorm acompañado durante una visita al Centro de Salud de Tomás Ortuño por el candidato socialista por Alicante, Toni Francés y por Pere Rostoll, candidato a la alcaldía de Benidorm por el PSOE para las próximas elecciones locales del mes de mayo, y Mayte García, Secretaría General PSPV-PSOE Marina Baixa

El ministro ha lamentado que el rechazo del PP a esta propuesta suponga renunciar a más recursos para atender las necesidades de los valencianos y valencianas y mejora. El ministro ha lamentado que el rechazo del PP a esta propuesta suponga renunciar a más recursos para atender las necesidades de los valencianos y valencianas y mejorar servicios públicos fundamentales. Precisamente, desde el centro de salud Tomás Ortuño, España ha situado la sanidad como uno de los ámbitos que podrían beneficiarse de una mayor financiación, con más capacidad para reforzar la atención y dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población.

Durante su visita, España ha abordado también el efecto de las políticas sociales del Gobierno de Pedro Sánchez en Benidorm, una ciudad que representa especialmente bien el impacto de medidas como la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional. No en vano, se trata de un destino de referencia para miles de pensionistas, pero también de una ciudad eminentemente trabajadora, cuya economía depende en buena medida de la actividad turística y del esfuerzo diario de miles de profesionales.

En este sentido, ha defendido que la mejora de las pensiones y del salario mínimo se traduce en más poder adquisitivo, mayor capacidad de consumo y mejores condiciones de vida para las familias. Medidas que, según ha señalado, reflejan el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con «ayudar, apoyar y proteger» a pensionistas y trabajadores. Asimismo, el ministro ha criticado el rechazo de PP y Vox a iniciativas destinadas a proteger el poder adquisitivo de la ciudadanía y ha cuestionado que ambas formaciones se opongan a que la banca y las grandes fortunas contribuyan más, pese a sus elevados beneficios. La jornada de campaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre ha incluido también un encuentro de Arcadi España y Toni Francés con militantes y afiliados socialistas en el Club Náutico de Benidorm.