La competición de La Nucía será decisiva, ya que los vencedores de las finales se proclamarán campeones de España de Park 2026, ya que es la segunda y final de las Iberdrola Skate Series 2026. Por tercer año consecutivo el emblemático skatepark nuciero, Centro de Tecnificación de la Federación Española de Patinaje, volverá a ser escenario del mejor skate nacional durante tres intensas jornadas, desde hoy y hasta el domingo. La presentación oficial de las “Iberdrola Skate Series de La Nucía 2026” contaron con la presencia de los skaters olímpicos Naia Laso y Danny León, Xavi Moyano, director general de la Real Federación Española de Patinaje, Sergio Villalba, concejal de Educación y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía

Los olímpicos Danny León y Naia Laso

La competición en “La Nucía, Ciudad del Deporte” contará con una participación de primer nivel con 60 participantes, entre ellos algunos de los mejores riders del panorama nacional y varios de los skaters que representaron a España en los World Skate Games de Asunción (Paraguay) el pasado mes de octubre. Entre ellos destacan Izei Villacorta y Taiga Gimeno, además de los olímpicos Alain Kortabitarte, Julia Benedetti, Danny León y Naia Laso, esta última diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, también habrá participación nuciera con Samuel Cuevas, Leo Ros y Guillermo Molina, los tres miembros del Club Skate La Nucía.

Tres días de competición

La actividad comenzará hoy viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales, que se desarrollarán de 10 a 18 horas, alternando las categorías femenina y masculina y sus diferentes “heats”. Esta primera jornada permitirá a los participantes familiarizarse con el Skatepark de La Nucía y preparar sus mejores líneas antes del inicio de la competición. Mañana sábado arrancará la competición oficial con las clasificatorias masculinas, que se disputarán de 10 a 15 horas. A continuación, de 15 a 18 horas será el turno de las semifinales femeninas, en las que las riders buscarán asegurar su plaza en la gran final del domingo. El domingo 22 de noviembre llegará el momento decisivo del campeonato. La jornada comenzará con las semifinales masculinas de 10 a 13 horas, que determinarán los finalistas que lucharán por el título nacional.

Finales: domingo y 10.000 euros en premios

El domingo a las 13 horas arrancará la gran final femenina de las Iberdrola Skate Series de La Nucía 2026, que se prolongará hasta las 13:45 horas. Posteriormente se disputará la final masculina, antes de dar paso a la ceremonia de entrega de premios, donde se coronará a los nuevos campeones de España de Skateboarding Park 2026. La competición repartirá un total de 10.000 euros en premios para las categorías absolutas, mientras que los integrantes del podio de la categoría Sub-12 recibirán premios de la marca Jart.

En directo por streaming

Además, toda la jornada del domingo de las Iberdrola Skate Series de La Nucía podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Patinaje, permitiendo a los aficionados disfrutar de las semifinales y finales desde cualquier lugar. Esto supondrá una gran promoción de “La Nucía, Ciudad del Deporte” como “ciudad del skate” a nivel nacional e internacional

Actividades paralelas para todos los públicos

La competición irá acompañada durante todo el fin de semana por un programa de actividades paralelas pensado especialmente para acercar la cultura del skate a los más jóvenes y convertir el evento en una experiencia abierta a todos los públicos. Habrá actividades gratuitas para iniciación arte dibujo y diseño durante las tres jornadas.