La Benidorm Half ha reunido a 12.500 participantes: 6.300 en el 10K y 6.200 en el 21K. La cifra establece un nuevo récord de inscritos y consolida el crecimiento de una cita que ya figura entre las carreras con mayor participación del calendario nacional. La edición de este año ha marcado un hito en el 10K: por primera vez, las mujeres superan en número a los hombres, con un 51% de participación femenina frente al 49% masculina. En el 21K, la proporción es del 35% de mujeres y el 65% de hombres. El alcalde, Toni Pérez, dio la salida a las dos carreras y entregó las medallas a los primeros clasificados. En las salidas estuvieron presentes también el concejal de Deportes, Javier Jordá; el de Movilidad, Francis Muñoz; el de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles; y el diputado autonómico José Ramón González de Zárate.

Half Benidorm 2026 | Onda Cero Marina Baixa

Podios generales

En el 10K masculino, el primer puesto fue para Rubén Monreal Utrila, con 29:38; segundo quedó Marcelo Fabián Manrique, con 29:42, y tercero, Pol Espinosa Valero, con 29:51. En el 10K femenino, venció María Fuentes Olcina, con 33:55, seguida de Mónica Pascual Berenguer, con 34:05, y Katie Latham, con 35:28.

En el 21K masculino, ganó Nicholas Sitoti Munke, con 1:02:51; Houssame Benabbou Azizi fue segundo, con 1:07:59, y Luis Agustín Escriche, tercero, con 1:09:35. Sitoti rebajó en un minuto el récord anterior de la prueba, que era de 1:03:51. En el 21K femenino, el podio lo encabezó Anabel Gómez, con 1:19:15; Brooke Taylor fue segunda, con 1:22:34, y Hannah Weyers, tercera, con 1:23:23.

Half Benidorm podio | Onda Cero Marina Baixa

Podios locales

En la clasificación local del 10K masculino, venció Francisco Javier López, con 35:26; le siguieron Ximo Santonja, con 35:38, y Pablo González, con 36:23. En la categoría local femenina, la primera fue María Fuentes, con 33:55; segunda, Sonia Tirado, con 43:44, y tercera, Rus María Rubio, con 46:41.