El Ayuntamiento de Villajoyosa ha presentado a la Fundación Biodiversidad un proyecto de renaturalización y mejora de la conectividad ecológica del corredor litoral con el objetivo de obtener financiación para recuperar y mejorar ambientalmente más de 75.000 metros cuadrados de espacios naturales y zonas verdes del municipio.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Medio Ambiente, contempla la plantación de 284 árboles y 841 arbustos, la recuperación de espacios degradados, la eliminación de especies vegetales invasoras y la creación de nuevas zonas de sombra.

La propuesta se ha presentado a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad correspondiente a 2026, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con el propósito de conseguir los recursos económicos necesarios para desarrollar las actuaciones previstas.

El Alcalde Marcos Zaragoza señaló que “seguimos trabajando para conseguir inversiones que permitan mejorar nuestro municipio y proteger su patrimonio natural. Hemos preparado un proyecto que aborda diferentes espacios de nuestro litoral con una visión de conjunto, buscando nuevas oportunidades de financiación para hacer realidad estas actuaciones”.

El primer edil añadió que “Villajoyosa cuenta con un entorno natural privilegiado que debemos conservar y mejorar. Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia una ciudad con más espacios verdes, mejor preparada frente al cambio climático y con lugares de calidad para que nuestros vecinos puedan disfrutar durante todo el año”.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que proyecto comprende nueve ámbitos distribuidos desde el entorno del río Torres hasta Malladeta: el tramo final del río Torres, el parque litoral de la playa del Torres, las zonas naturales oriental y occidental de la Tellerola, los entornos de las playas del Tío Roig y Varadero, el parque de l’Antoneta, el parque recreativo-deportivo de Puntes del Moro y el espacio natural situado entre Puntes del Moro y Malladeta.

Una de las principales intervenciones previstas se localiza en el tramo final del río Torres, donde se proyecta actuar sobre aproximadamente 2.840 metros cuadrados afectados por la presencia de caña común (Arundo donax), una especie vegetal invasora que dificulta el desarrollo de la vegetación autóctona. En el parque litoral de la playa del Torres se contempla la plantación de 61 nuevos árboles para mejorar la cobertura vegetal y aumentar progresivamente las zonas de sombra.

Las zonas naturales oriental y occidental de la Tellerola incorporarían 95 árboles y 523 arbustos autóctonos, mientras que en los entornos del Tío Roig, Varadero, l’Antoneta y Puntes del Moro se prevé plantar otros 35 árboles y 90 arbustos. Por último, el espacio natural comprendido entre Puntes del Moro y Malladeta sería objeto de una actuación de recuperación y enriquecimiento vegetal con 93 árboles y 228 arbustos, respetando la vegetación y los hábitats existentes.

El concejal de Medio Ambiente añadió que “hemos elaborado una propuesta que recoge las necesidades ambientales de diferentes puntos de nuestra costa. Queremos aprovechar esta oportunidad de financiación para recuperar espacios degradados, aumentar la vegetación autóctona y mejorar la conexión entre nuestros espacios naturales”.

Soler destacó que “uno de los aspectos más importantes del proyecto es que no buscamos simplemente plantar árboles, sino conseguir que estas actuaciones tengan un beneficio ambiental real. Por eso, cada intervención se ha planteado atendiendo a las características del terreno, la vegetación existente y las necesidades de conservación de cada espacio”.

Las actuaciones contempladas permitirían reforzar la infraestructura verde del municipio, incrementar la biodiversidad, mejorar las condiciones del suelo y favorecer la recuperación de hábitats naturales.

Además, el incremento progresivo de la cobertura vegetal contribuiría a generar nuevas zonas de sombra y mejorar el confort térmico en parques y espacios públicos, especialmente durante los meses de verano.

El proyecto contempla una superficie prevista de renaturalización de 75.116 metros cuadrados y estima que alrededor de 24.500 residentes podrían beneficiarse de la mejora de los espacios verdes situados en su entorno.

El concejal del área añadió que “queremos que la recuperación ambiental también se traduzca en una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Disponer de espacios con más sombra, vegetación adaptada a nuestro clima y entornos naturales mejor conservados supone una mejora para quienes pasean, practican deporte o disfrutan habitualmente de nuestro litoral”.

La propuesta presentada a la Fundación Biodiversidad se enmarca en la Agenda Urbana de Villajoyosa 2025 y en el Estudio Estratégico Previo para la Renaturalización del Municipio, aprobados por el Pleno municipal en febrero de 2025.

El Alcalde Marcos Zaragoza incidió en que “continuaremos trabajando para aprovechar todas las oportunidades de financiación que nos permitan desarrollar proyectos de interés para Villajoyosa. La conservación de nuestro litoral y la mejora de los espacios públicos forman parte de la planificación de futuro de nuestro municipio”.