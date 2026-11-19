El Ayuntamiento de Villajoyosa, a través de la Concejalía de Comercio y con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), pone en marcha el proyecto “La Vila Centre Comercial Obert”, una iniciativa que pretende establecer las bases para la creación de un Centro Comercial Abierto que permita reforzar el comercio de proximidad, fomentar la colaboración entre establecimientos e impulsar nuevas acciones de promoción y dinamización comercial.

El proyecto busca avanzar hacia un modelo de gestión y organización conjunta del comercio local, que contribuya a mejorar su visibilidad, competitividad y atractivo, al mismo tiempo que ponga en valor la diversidad comercial y la identidad propia de Villajoyosa. El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “queremos que el comercio local continúe siendo uno de los motores económicos y sociales de Villajoyosa. Con este proyecto damos un paso adelante para unir esfuerzos, escuchar a nuestros comerciantes y construir una estrategia compartida que nos permita contar con un comercio más fuerte, dinámico y competitivo”.

Los trabajos comenzarán con una fase de diagnóstico de la realidad comercial del municipio, en la que tendrá un papel protagonista los propios comerciantes. Para ello, el Ayuntamiento impulsará una encuesta online dirigida a los establecimientos comerciales de Villajoyosa, con el objetivo de conocer sus principales necesidades, dificultades, expectativas y propuestas de mejora.

Las aportaciones recogidas permitirán orientar las siguientes fases del proyecto, que abordarán la definición del modelo organizativo y de gestión del Centro Comercial Abierto, los mecanismos de participación y adhesión de los establecimientos, las futuras líneas de dinamización comercial y la creación de una marca e identidad visual común para el comercio local. En este sentido, la concejal de Comercio, Rosa Llorca, subrayó que “la implicación de los comerciantes será fundamental, porque queremos que este Centro Comercial Abierto nazca de las necesidades reales del sector. Por ello, animamos a todos los establecimientos de Villajoyosa a participar en la encuesta y aportar sus ideas para definir conjuntamente el futuro de nuestro comercio”.

El proyecto se desarrollará durante los últimos meses de 2026 y principios de 2027 y concluirá con la futura constitución y puesta en marcha de “La Vila Centre Comercial Obert”. El Alcalde agregó que “con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con el comercio de proximidad y nuestra estrategia de futuro basada en la colaboración, la participación y la puesta en valor del tejido comercial local”.