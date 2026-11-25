Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo han mostrado su «rechazo frontal» a la propuesta de posibilidades de pesca para el próximo año presentada por la Comisión Europea, por considerarla «lesiva» para los intereses de la flota mediterránea española y, especialmente, para el sector pesquero valenciano y entre ellos los pescadores de las Cofradías de Altea y Villajoyosa en nuestra comarca.

La eurodiputada socialista Leire Pajín ha defendido la necesidad de proteger a los profesionales de la pesca y ha señalado que la propuesta presentada por la Comisión supone «un paso atrás», ya que «no tiene en consideración los esfuerzos realizados por los profesionales del sector en los últimos años, ni la mejora de los stocks en el Mediterráneo». Por ello, ha calificado la propuesta de «absolutamente injustificada e insostenible». «Nuestros pescadores han hecho esfruerzos a lo largo de estos años para impulsar la recuperación de las especies. Lo que ahora merecen es que se les reconozca su trabajo, no más recortes ni una propuesta que no tenga en cuenta la realidad del sector y de los stocks del Mediterráneo”,ha señalado Pajín. Frente a esta propuesta, los socialistas defienden que el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de diciembre debe garantizar «como mínimo» el mismo número de días de pesca que este año.

Igualmente, los socialistas han reclamado a la Comisión Europea que presente «de una vez» una propuesta de revisión del plan plurianual del Mediterráneo Occidental, algo a lo que se comprometió hace dos años y sobre lo que «sigue arrastrando los pies».

Los socialistas exigen a la Comisión que tenga en cuenta el reciente informe del Parlamento Europeo, que demanda una revisión del plan plurianual en línea con lo que han venido defendiendo el Gobierno de España y la Delegación Socialista Española. Entre las principales medidas reclamadas se encuentran sustituir la norma según la cual el esfuerzo pesquero anual se determina tomando como referencia la población más vulnerable; permitir el traspaso anual de hasta el 10 % del esfuerzo pesquero no utilizado; y aportar mayor estabilidad al sector limitando los cambios en el número de días de pesca a un máximo del 20 %. Además desde los socialistas europeos consideran fundamental "que las decisiones europeas tengan en cuenta la realidad de la flota mediterránea y garanticen el futuro de un sector esencial para la economía, el empleo y las comunidades pesqueras valencianas".