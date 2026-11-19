El Pleno del Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado por unanimidad una moción conjunta para exigir a la dirección de Correos, a la Sociedad Estatal de Participacions Industrials (SEPI) y al Gobierno central la recuperación y el redimensionamiento de la plantilla postal en el municipio, con el objetivo de garantizar la calidad del Servicio Postal Universal (SPU).

La propuesta recoge la situación denunciada por la representación de los trabajadores de la Unidad de Reparto de la Vila Joiosa. Según los datos recogidos en la propuesta, el turno ordinario ha sufrido una reducción del 33,3 % de su dotación histórica, pasando de 15 efectivos (13 carteros urbanos y 2 rurales) a tan solo 10 (8 urbanos y 2 rurales). Desde 2023 se han producido seis jubilaciones sin una reposición estructural adecuada y se han eliminado cinco puestos. A ello se suma la supresión de la figura del “rutero fijo”, sustituida por rotaciones que dejan secciones sin cubrir ante cualquier ausencia, y una reorganización aplicada como prueba piloto desde el pasado mes de agosto.

Según la moción, esa falta de personal está provocando acumulaciones de correspondencia durante días e incluso semanas, con especial incidencia en el Polígono Industrial, las partidas rurales y las zonas de Paradís y Poble Nou. Estas demoras perjudican directamente los derechos de vecinos y empresas al afectar a envíos sometidos a plazos legales o de carácter esencial, tales como citas médicas, notificaciones administrativas y judiciales, sanciones, expedientes de subvenciones o tarjetas bancarias, impactando con mayor severidad en las personas mayores y residentes en áreas periféricas.

Esta situación estaría empujando a numerosos ciudadanos a acudir directamente a la Unidad de Reparto para reclamar sus envíos, pese a tratarse de un centro logístico sin ventanilla de atención al público, generando tensiones sobre una plantilla que ya soporta una elevada sobrecarga de trabajo y riesgos asociados a la fatiga y el estrés.

La propuesta recoge que la planificación de Correos debe responder a la realidad demográfica y territorial de la ciudad. Por todo ello se ha aprobado respaldar firmemente a los trabajadores de la Unidad de Reparto en sus reivindicaciones laborales y de calidad del servicio; exigir la cobertura inmediata de los cinco puestos eliminados, restablecer las secciones y la figura del rutero fijo, reforzar el turno de tarde sin utilizarlo para suplir vacantes estructurales y garantizar el 100 % de las sustituciones por bajas, vacaciones o permisos. Además, reclamar a Correos un estudio específico de dimensionamiento y demandar un plan de recuperación del servicio para dar salida a la correspondencia acumulada en las zonas más afectadas y garantizar refuerzos adecuados ante futuros procesos electorales.

El Pleno aprobó con los votos a favor de PP, PSOE, Compromís y Gent per la Vila y la abstención de Vox la declaración institucional sobre la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Dicha declaración se leerá en el acto organizado el día que se conmemora esta efeméride.

Por unanimidad se aprobó la prórroga del Plan Municipal de Prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas; y por unanimidad también se aprobó la adhesión del Ayuntamiento a la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores.

La mayoría del Pleno (PP, PSOE, Compromís y Gent per la Vila) rechazó la moción de Vox para realizar un estudio para la viabilidad económica, presupuestaria y jurídica sobre la implantación de una ordenanza de ayudas al fomento de la natalidad; también se rechazó por mayoría la moción de PSOE y Vox sobre el acceso a la zona del Mercat municipal; la moción de Vox para instar al Gobierno de España y otras administraciones a tomas medidas para atajar el problema de la vivienda se rechazó con los votos en contra de PP, PSOE, Compromís y Gent per la Vila; el Pleno, con los votos en contra de PP y Gent per la Vila y la abstención de PSOE y Compromís, también rechazó la moción de Vox sobre el soterramiento de contenedores en el parque de la Senda. La moción del PSOE sobre evaluar la presencia de pavimentos de caucho en los parques infantiles se rechazó con los votos del PP y Gent per La Vila y la abstención de Vox; Compromís votó a favor junto al PSOE.

La moción de Compromís sobre la actualización de la tasa de la basura fue desestimada con los votos en contra de PP y Gent per la Vila, la abstención de Vox y el voto a favor de Compromís y PSOE; la moción del PSOE para iniciar el procedimiento de inclusión de la Villa Giacomina en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Villajoyosa como Bien de Relevancia Local fue rechazada por la mayoría del Pleno (PP y Gent per la Vila en contra, abstención de Vox y a favor PSOE y Compromís).