El Ayuntamiento de La Nucía convoca el “I Premi d’Investigació Cultural Miquel Guardiola” con el objetivo de promover la investigación sobre La Nucía y si patrimonio histórico, cultural y documental. Un premio que contará con dos categorías: “Investigación” y “Joven Investigación” y con 1.500 euros en galardones. El plazo de presentación de trabajos concluirá el 15 de febrero de 2027 y todas las personas interesadas pueden consultar las bases en www.culturalanucia.com

En la presentación de este novedoso premio de investigación han participado esta mañana Pedro Lloret, concejal de Cultura y Guillem Chiner, archivero municipal.

El objetivo del “I Premi d’Investigació Cultural Miquel Guardiola” es promover la investigación sobre La Nucía y su patrimonio histórico, cultural y documental, así como fomentar el conocimiento, estudio y difusión de la historia local. Así como fomentar la utilización y consulta del “Archivo Municipal de La Nucía”, totalmente digitalizado y con una herramienta de IA, que facilita las búsquedas y consultas.

El premio pretende incentivar la realización de investigaciones primarias y secundarias y contribuir a la recuperación, estudios y difusión del patrimonio documental de La Nucía. Para fomentar el interés de los más jóvenes en la investigación histórica de La Nucía se creado una categoría de “Investigación Joven”, para menores de 18 años

La participación en este “I Premi d’Investigació Cultural Miquel Guardiola” es totalmente gratuita y se podrán presentar trabajos tanto en solidario como en grupos de personas, tanto en valenciano como en castellano, en ambas categorías:

1ª. Premio de Investigación Cultural. A la que se podrán presentar cualquier persona o grupo de personas mayor de 18 años. Esta categoría tendrá un galardón de 1.000 euros

2ª. Premio Joven de Investigación Cultural. Dirigido a estudiantes matriculados en ESO, FP o Bachiller, menores de 18 años. Esta categoría tendrá como galardón un ordenador portátil (valorado en 500 €)