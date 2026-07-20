Los municipios de la Marina Baixa se sumaron este domingo a la marea roja para apoyar a la Selección Española en la gran final del Mundial

En la Vila, cientos de aficionados saltaron de sus asientos en el Parque de la Barbera para celebrar el gol de la victoria y la obtención de la segunda estrella de la Roja.

En Benidorm, la celebración acogida por SkyFest y el Ayuntamiento de Benidorm tuvo una acogida de más de 8000 personas que vibraron con la consecución del segundo Mundial de nuestra selección. Y en el auditorio Julio Iglesias otros tantos miles de aficionados vivieron con emoción y pasión la exhibición de nuestra selección.

En l’Alfàs del Pi, se vivió una noche histórica con más de 2.000 personas en la celebración el segundo Mundial de España, repartidas entre la pantalla gigante instalada en el Museo al Aire Libre Villa Romana de l’Albir.

En la Nucía, más de 2000 aficionados compartieron este momento histórico para el deporte español en la plaça Major que se llenó para ver a “La Roja” conseguir su segunda estrella.

En Callosa d’en Sarrià, en la plaça del Convent, hubo casi un millar de aficionados para ver la gran final y la posterior celebración por todo lo alto con un gran ambiente y alegría.

En Finestrat, la Plaça de la Unió Europea se llenó de numeroso público para seguir la Gran Final del Mundial de Fútbol en el que España se impuso a Argentina por 1 gol de Ferran Torres y fue celebrado con gran efusividad y euforia.