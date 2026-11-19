Este próximo sábado 21 de noviembre se celebrará en Benidorm una nueva edición de la Benidorm Half, una prueba que consta de dos carreras, 10K (10.000 metros) y 21K (21.097 metros), y que conllevará cortes de tráfico rodado en algunas calles y avenidas afectadas por el paso de los atletas.

Ambas pruebas compartirán la salida (avenida Comunidad Valenciana esquina con calle Bélgica) y la llegada (Plaza de SS MM Los Reyes de España), aunque la salida se realizará con una hora de diferencia. Los 10K comenzarán a las 17 horas y los 21K lo harán a las 18 horas.

Así, la entrada a Benidorm por la avenida Beniardá se cerrará al tráfico a las 15.30 horas, aunque se establecerán algunos filtros en la parte superior de la avenida. De ese modo, los vehículos que accedan por allí serán desviados por la calle Orxeta. En el caso de los turismos, podrán ir hacia el centro desde la calle Orxeta, avenida de l’Aigüera y calle Ondulada. En el caso de autobuses, se desviarán por Orxeta hacia la avenida l’Agüera y desde allí hacia Virgen del Rocío, por lo que no podrán ir en dirección hacia el centro de la ciudad.

En cuanto a la avenida Comunidad Valenciana, esta quedará cortada a partir de la rotonda de la avenida Europa desde las 16 horas. Por otro lado, el cierre total al tráfico de todo el circuito se producirá a las 16.30 horas. Las calles se irán reabriendo a medida que avancen los últimos corredores por las calles afectadas, de modo que se calcula que alrededor de dos horas y media después de la salida de los 21K ya estará abierto al tráfico todo el circuito.

En cuanto al aparcamiento público de L’Aigüera, la Concejalía de Movilidad ha informado de que las salidas del mismo permanecerán cerradas desde las 17.30 a las 18.30 horas ya que coincide con la finalización de la primera carrera y así se evita entorpecer la marcha de los corredores y generar bloqueos en el tráfico.