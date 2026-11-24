El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi habilitará este jueves 26 de noviembre un nuevo punto de venta presencial de Bonos Consumo, que estará operativo de 9:00 a 14:00 horas en la Casa de Cultura. Se trata de la segunda jornada de venta presencial organizada por el consistorio, tras la buena acogida registrada en la primera, en la que se atendió a cerca de un centenar de vecinos y vecinas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende facilitar el acceso a la campaña a todas aquellas personas que encuentran dificultades para realizar este tipo de gestiones a través de internet, ofreciendo una alternativa presencial para adquirir sus bonos y beneficiarse de los descuentos del 50% en los establecimientos adheridos.

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs, el concejal del equipo de Gobierno José Plaza ha destacado la buena respuesta de la ciudadanía y ha señalado que “la elevada participación demuestra el interés que ha despertado esta campaña entre nuestros vecinos y vecinas. Desde el Ayuntamiento queremos que nadie se quede sin la oportunidad de beneficiarse de los Bonos Consumo, por eso volvemos a habilitar un punto de venta presencial, especialmente pensado para quienes tienen más dificultades a la hora de realizar trámites digitales”.

La campaña mantiene un elevado ritmo de participación. Según los datos actualizados a primera hora de esta mañana, se habían vendido bonos por valor de 341.340 euros, de los cuales ya se habían canjeado 93.650 euros. En total, se han adquirido 13.347 bonos y se han utilizado ya 2.854.

“Los datos reflejan la buena acogida de esta iniciativa, que tiene un doble beneficio: ayudar a las familias a ahorrar en sus compras y dinamizar el comercio, la hostelería y las empresas de servicios de nuestro municipio. Animamos a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y a realizar sus compras en los establecimientos locales”, ha añadido José Plaza.

La campaña, puesta en marcha el pasado 16 de noviembre, permanecerá activa hasta el próximo 15 de diciembre. La iniciativa permite adquirir bonos de 10, 20, 50, 100 y 200 euros, abonando únicamente la mitad de su valor. Cada persona puede comprar bonos por un importe máximo de 200 euros, con un desembolso de 100 euros.

Los bonos pueden utilizarse en los más de 70 establecimientos del municipio adheridos a la campaña, que incluye comercios, negocios de hostelería y empresas de servicios. La compra online se realiza a través de la web https://alfasbonosconsumo.es/, donde también se puede consultar el listado de negocios participantes y las condiciones de la campaña.

La iniciativa está dirigida a personas empadronadas en l’Alfàs del Pi a fecha de 1 de septiembre de 2026 y nacidas antes del 1 de enero de 2009. Los bonos se emiten en formato digital y pueden gestionarse mediante la aplicación BUYBONO, mostrando su código QR en el momento del pago.

La campaña cuenta con una subvención de 315.653 euros de la Diputación Provincial de Alicante que, sumada a la aportación de los consumidores, permitirá movilizar un volumen económico de 631.306 euros en el tejido comercial y empresarial local. Se desarrolla en colaboración con la Diputación Provincial de Alicante y la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (FACPYME), entidad encargada de su gestión.