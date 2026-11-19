La jornada ha contado con la participación de M.ª Concepción Comba Nebot, psicóloga sanitaria especializada en población infanto-juvenil del Centro Cinco de Alicante, y Miguel Catalá, bombero y formador. Ambos han aportado diferentes perspectivas sobre la prevención de las adicciones, la influencia del entorno y la importancia de desarrollar habilidades personales para afrontar situaciones de presión y tomar decisiones propias.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como qué son las adicciones, cómo se desarrollan y de qué manera afectan al cerebro durante la adolescencia. También se han analizado los principales factores de riesgo y protección, algunos mitos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, y las adicciones comportamentales vinculadas a las apuestas online y al uso problemático de las pantallas.

La sesión ha tenido un marcado carácter práctico, con ejercicios y dinámicas participativas orientadas a trabajar el autoconocimiento, la gestión de las emociones, la confianza personal y la capacidad para afrontar situaciones de presión. Asimismo, se han facilitado herramientas para aprender a decir no ante propuestas que puedan comprometer la salud y el bienestar, así como para identificar cuándo es necesario pedir ayuda.

La concejala de Juventud, Carolina Solbes, ha destacado la importancia de acercar este tipo de iniciativas a la población joven y generar espacios donde puedan hablar abiertamente de cuestiones que afectan a su día a día. “La prevención empieza por ofrecer información clara y ayudarles a desarrollar criterio propio. Es fundamental que sepan reconocer las situaciones de riesgo, confiar en sus capacidades y entender que pedir ayuda es siempre una opción. Desde Juventud queremos acompañarles en ese proceso y facilitarles recursos que puedan aplicar en su vida cotidiana”, ha señalado.

Solbes ha subrayado también el valor de combinar la orientación profesional con actividades participativas que permitan a los jóvenes implicarse directamente en su propio aprendizaje. “No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de que puedan reflexionar, plantear preguntas y llevarse herramientas prácticas para afrontar con mayor seguridad las decisiones y situaciones que se encuentran en su entorno”, ha añadido.

El Fòrum Jove forma parte de las iniciativas impulsadas por la concejalía de Juventud para promover la participación, el desarrollo personal y el bienestar de adolescentes y jóvenes de l’Alfàs del Pi.