En este recorrido que está haciendo Compromís por la Marina Baixa han subrayado la necesidad de que el Senado sea un órgano de representación territorial con políticas progresistas que necesitan los pueblos de la comarca y de la provincia de Alicante, para Compromís una de las más infra financiadas y con la necesidad de seguir progresando desde la sostenibilidad ambiental, social y económica, como aseguraba Inma Orozco “es muy difícil encontrar un piso asequible en Villajoyosa en Benidorm”, por ello desde Compromís quieren que la vivienda deje de ser un bien especulativo y de “estar en manos de especuladores”, y esta mañana han pedido el voto desde el céntrico mercado vilero. La vivienda, la movilidad, seguir ayudando a los jóvenes o a los mayores en materia de dependencia llevan a Compromís a pedir el voto en esta comarca ya que aseguran conocen los problemas de los valencianos y sus necesidades y así lo están mostrando en esas visitas y ese recorrido por la Marina Baixa.

Inma Orozco señalaba que "yo le pido a la gente de mi comarca, a mis vecinos y vecinas, que apuesten por esta candidatura que ha sido un esfuerzo que hemos hecho desde la conciencia, desde el convencimiento que teníamos por unir todos los esfuerzos posibles para continuar avanzando en derechos y libertades". Para Natxo Bellido "una familia: una casa, es sencillo y habrá que expropiar a los fondos buitres" asegurando que "somos nosotros los que conocemos los problemas de esta tierra".