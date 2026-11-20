El Ayuntamiento de Finestrat ya cuenta con cinco nuevos trabajadores que se han incorporado a través del programa de empleo público EMERGE 2026, impulsado por LABORA, con una subvención de 75.450 euros de la Generalitat Valenciana. Durante los próximos seis meses, este equipo realizará labores de mantenimiento, conservación y adecuación de zonas forestales y rurales del término municipal, con especial atención a los trabajos de prevención de incendios forestales.

La alcaldesa y responsable del área de Empleo, Nati Algado, ha visitado algunas de las zonas donde ya están trabajando estos cinco operarios, acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez, y el técnico municipal de Medio Ambiente, Felipe Martínez.

Durante la visita, Algado destacó la importancia de esta incorporación tanto desde el punto de vista medioambiental como laboral: “Por primera vez, Finestrat consigue acceder al programa EMERGE, lo que nos permite incorporar a cinco personas desempleadas durante seis meses para realizar trabajos fundamentales de mantenimiento y protección de nuestro entorno natural. Es una inversión de más de 75.000 euros que tiene un doble beneficio: generar oportunidades de empleo y reforzar la prevención de incendios forestales, especialmente importante en un municipio con un entorno natural como el nuestro”.

Esta es la primera vez que el Ayuntamiento de Finestrat consigue una subvención dentro del programa EMERGE, una iniciativa de LABORA destinada a la contratación de personas desempleadas para realizar actuaciones de mejora y conservación del entorno natural, así como trabajos relacionados con la prevención de incendios forestales.

Con esta incorporación, el consistorio refuerza los recursos municipales destinados al cuidado de las zonas forestales y rurales, al tiempo que impulsa el empleo y ofrece nuevas oportunidades laborales a personas del municipio.